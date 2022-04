Traffico e lavori, Pd: "Tra viale Atlantici e via delle Puglie è insostenibile" Il gruppo del Partito democratico in consiglio comunale: urgono correttivi

“I cittadini della zona alta della Città ci segnalano che è diventata insostenibile negli ultimi giorni la situazione traffico, in particolare lungo l’arteria che collega il viale Atlantici a via Delle Puglie. A causa dei lavori in corso e in particolare per la presenza del semaforo per la viabilità alternata, in diverse ore della giornata l’area interessata è diventata impraticabile tra lunghe code, rallentamenti e ingorghi continui".

Così, in una nota, il gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Benevento: "I lavori in questione sono quelli per il consolidamento del parametro murario dei Giardini Piccinato e, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, dureranno sessanta giorni. Inimmaginabile, evidentemente, andare avanti cosi: perché parliamo di una zona già stressata da traffico intenso e perché si va a congestionare ulteriormente una delle principali via di accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘San Pio’. L’auspicio, dunque, è che chi di competenza voglia e sappia intervenire al più presto per introdurre dei correttivi utili se non a eliminare il disagio quantomeno a diminuirlo”.