Fratelli d'Italia Sannio, l'Assemblea rilancia i temi in campo Dal Molisannio all'ospedale di Sant'Agata. Matera: rinnovare organigramma partito

Si è riunita, nella serata di ieri, l'Assemblea degli iscritti di Fratelli d'Italia Sannio. Una riunione partecipata, con diversi i punti all'ordine del giorno, in primis il futuro del centrodestra nel Sannio. Su questo tema, gli iscritti hanno concordato che l'obiettivo di un Centrodestra unito resti necessario per il rilancio dell'azione politica nel Sannio, in attesa che a livello nazionale si sciolgano i nodi emersi negli ultimi mesi.

Altro punto importante su cui si è animato il confronto è stato quello del Molisannio. La posizione del partito, espressa già dagli interventi di Mimmo Matera e Franco Cuomo nelle scorse settimane, è di sostegno alla proposta: "Sul Molisannio - dichiara Matera - siamo aperti al confronto interno ed esterno, trattandosi di una storica idea della destra sociale sannita (che vedeva Salvatore Colatruglio fra i primi sostenitori) tornata adesso al centro del dibattito. Ovviamente, auspichiamo un confronto trasversale sul percorso da seguire e sull'analisi delle ricadute positive per il territorio".

L'Assemblea, inoltre, ha concordato sulla necessità di essere un partito di proposta e non polemica. "Tra due P, polemica e proposta, abbiamo deciso di elaborare proposte" afferma il Coordinatore Matera.

Altro tema sensibile, oggetto di discussione, è stato quello dei rifiuti. Fratelli D’Italia, ritiene che serva una programmazione complessiva che miri a rimuovere le contraddizioni in termini su alcuni aspetti specifici che riguardano la gestione dei rifiuti nel nostro territorio, come ad esempio l'impianto di trattamento dell'umido da realizzare presso lo Stir di Casalduni, che vede diverse posizioni degli esponenti politici locali interessati.

All'ordine del giorno, inoltre, anche un approfondimento sulle aree interne, tema posto con forza in Valle Caudina dal Coordinatore Matera e nel Fortore dal consigliere di Baselice Andrea Cormano. L'assemblea degli iscritti ritiene quest'ultimo un tema di fondamentale importanza, chiedendo al responsabile regionale aree interne Federico Paolucci per organizzare un convegno specifico per confrontarsi sulle singole tematiche.

Per quanto riguarda la sanità, FdI ha accolto con favore il piano dell'Asl per la realizzazione di Ospedali e Case di Comunità come a San Bartolomeo in Galdo, ma crediamo che sulla città Benevento si potesse fare di più. Così come riteniamo che sull'Ospedale di Sant'agata de' Goti, la Casa di Comunità possa essere un plus ma non la sostituzione dell'ospedale stesso, pronto soccorso compreso.

Infine, il Coordinatore provinciale Mimmo Matera ha concordato con gli iscritti la necessità di rinnovare l'organigramma del partito, per rendere maggiormente incisiva l'azione politica di FdI. A questo proposito, sarà ampliato l'organigramma nelle prossime settimane.