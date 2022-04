Il costituendo comitato Molisannio: non facciamo riferimento a nessun partito "Occorre dialogo proficuo con la classe politica e le istituzioni di riferimento"

“Fuori da ogni logica politica, il 5 aprile abbiamo lanciato un progetto ambizioso, in quanto non esistono precedenti favorevoli in tutta la storia repubblicana. Il Molisannio è una grande sfida!

Le reazioni, come ovvio, sono state varie, ma su una cosa intendiamo porre l'accento: non ci interessano le diatribe politiche e non facciamo riferimento a nessun partito”.

Torna ad annunciare il proprio lavoro il costituendo Comitato Molisannio che si batte per l'unione di Molise e Sannio.

“Arrivano le prime adesioni – si legge nella nota -, che pubblicamente ringraziamo e che verranno a breve inserite in una struttura attiva. Precisiamo, inoltre, che la pagina Facebook del Comitato è ormai prossima all'apertura. Sono anche arrivati numerosi apprezzamenti favorevoli, l'interesse accende ed alimenta il motore dell'iniziativa”.

E poi ancora “La nostra iniziativa è funzionalmente autonoma ed a tale autonomia non intendiamo rinunciare. Ciò non significa che abbiamo intenzione di camminare da soli lungo il percorso, necessitiamo di tutto il supporto possibile, nessuna preclusione”. Per questo intendiamo dialogare in modo proficuo con la classe politica e le istituzioni di riferimento, essendo interessati ad ascoltare ed a proporre possibili migliorie, senza, tra l'altro, escludere territori limitrofi ed appassionati al progetto. Non abbiamo preconcetti, abbiamo voglia di confrontarci sul futuro del Nostro territorio, prima che sia troppo tardi, non solo per riflettere, ma anche per agire. Ascoltare, per un confronto costruttivo, è doveroso data la molteplicità delle soluzioni che possono essere percorse, a patto che vi sia la volontà di percorrerle. Non farlo sarebbe l'ennesimo errore imperdonabile”.