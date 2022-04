Benevento, gruppo Pd: "Via e contrada Fontanelle abbandonate dalle istituzioni" I residenti evidenziano le scarse condizioni di sicurezza stradale, viabilità, igiene

“Sicurezza stradale, viabilità, igiene: dai residenti di via Fontanelle e dell’omonima contrada ci giungono segnalazioni dalla giornata “Dem boxes” che meritano attenzione e risposte da parte del Comune” – inizia così la nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento.

“In corrispondenza del passo carrabile della villa Comunale, in particolare – prosegue la nota – la scarsa segnaletica ha già determinato diversi incidenti, soprattutto per il transito ad alta velocità delle automobili provenienti da via delle Puglie. Una situazione di pericolo già certificata, in passato, dai vigili del fuoco ma a oggi nessun provvedimento è stato adottato. Inoltre, anche qui come in altre aree della Città, il manto stradale ha preso le somiglianze di una groviera e l’invasione dei rami degli alberi situati a margine della via si è tramutata in un rischio per le autovetture”.

“Come se non bastasse, nella zona di contrada Serretelle da tempo si assiste al proliferare di ratti e animali vari, una situazione acuita dalla presenza di discariche a cielo aperto e di fabbricati mai ultimati e lasciati all’incuria”.

“E sono queste solo alcune delle problematiche rimarcate dai cittadini – conclude il gruppo Pd. La sensazione è che siamo dinanzi a un pezzo di Città letteralmente abbandonato dalle Istituzioni. Urgono delle risposte e per questo ci faremo carico delle tante questioni nelle competenti commissioni consiliari”.