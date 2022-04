Mortaruolo: "Diga Campolattaro: Masiello ha ragione, servono i progetti" Il consigliere regionale sull'uso irriguo delle acque: "Ora svolta pragmatica: progettare le reti"

“Le questioni poste dal presidente di Coldiretti Campania, Gennarino Masiello, a proposito della diga di Campolattaro sono vere, reali, attuali: condivido gli stessi dubbi e soprattutto condivido lo spirito con cui vengono posti, ovvero dare risposte al Sannio”.

Così il consigliere regionale sannita, Mino Mortarolo in merito alle dichiarazioni rilasciate da Gennarino Masiello ad Ottopagine. Masiello infatti ha posto la questione dell'uso irriguo delle acque della diga di Campolattaro all'indomani dei massicci investimenti che sono previsti per l'opera, con fondi del Pnrr.

Oltre all'idea e alla manifestazione d'intenti di utilizzare l'acqua della diga per irrigare i campi sanniti ci dovrebbero essere progetti, che allo stato mancano.

Perciò Mortaruolo dice: “Masiello ha ragione: ora bisogna andare oltre le parole e intervenire concretamente per far sì che un'opera importantissima porti benefici anche al Sannio, anche perché diversamente sarebbe una beffa inaccettabile. Bisogna progettare le reti che devono effettivamente portare l'acqua per uso irriguo sul territorio e per farlo bisogna decidere a chi tocca progettarle: insomma è il momento di mettersi all'opera dando una sterzata decisa nel segno del pragmatismo”.