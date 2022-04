Rubano si sposa: Tajani officia, Berlusconi interviene a telefono Nozze civili per il sindaco di Puglianello: interviene anche l'ex premier

Nozze civili per il primo cittadino di Puglianello e vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Rubano, che a Villa Marchitto si è unito in matrimonio alla compagna Giusy Razzano.

A officiare la cerimonia il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, molto vicino al sindaco di Puglianello, e a far da testimone l'europarlamentare e dominus di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

Per Rubano anche una lunga telefonata da parte di Sivlio Berlusconi: l'ex presidente del consiglio ha ovviamente fatto gli auguri a Rubano, parlando di matrimonio e d'amore, e naturalmente anche di questioni politiche riguardanti il partito.