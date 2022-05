Rubano incontra Costanzo: "Un piacere ascoltare la sua esperienza" Il commissario provinciale di Forza Italia: "Bisogna prendere esempio da risorse geniali"

“L’Onorevole Roberto Costanzo, storico leader della corrente dorotea della Democrazia Cristiana nel Sannio, alla prima storica elezione al Parlamento Europeo, che si tenne nel ‘79, risultò primo tra gli eletti in Italia nella lista dello scudocrociato. Stamane ho avuto il piacere di incontrarlo presso la sede della Fondazione "Mario Vetrone” e la fortuna di abbeverarmi con storia e tradizione. Un impegno ispirato alla cultura moderata, con forti connotazioni centriste, orientato ai principi fondanti del PPE: è questa la direzione in cui stiamo lavorando, raccogliendo, insieme a tanti amici che hanno voglia di condividere questo percorso, un forte sentimento cattolico-democratico che ci sta indirizzando verso un futuro in cui tornino a contare valori e merito, recuperando la centralità della politica. Abbiamo necessità di contagiare le persone e coinvolgerle in maniera collegiale, facendole sentire importanti e valorizzando storia, esperienze e qualità di ciascuno, rifuggendo la triste e ormai superata logica delle rendite di posizione. Si avverte la necessità impellente di ricostruire un'idea, una visione, una prospettiva nell'interesse del territorio, con la proposizione di una nuova classe dirigente che prenda esempio dalle risorse più geniali e produttive, come nel caso dell'On.le Costanzo, lasciandosi contaminare senza rinnegare la freschezza delle convinzioni” - È quanto ha dichiarato il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano.