Errico a Maglione : "Pronto a convocare il tavolo istituzionale" Hub vino e prodotti agricoli, il delegato Napoli - Bari assicura: "Mi farò promotore incontro"

"Accolgo l’invito dell’onorevole Pasquale Maglione e nei prossimi giorni, in qualità di Delegato del Presidente De Luca per la realizzazione dell’Alta Capacità Napoli- Bari, mi farò promotore di un incontro istituzionale volto a definire la concretizzazione dell'hub vino e dei prodotti agricoli”. Così Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per l’Alta Capacità Napoli-Bari.

“Sin da subito - prosegue Errico - c’è stata piena condivisione per la realizzazione di questa struttura di interscambio merci di prodotti agricoli e in particolare un hub del vino, pertanto sono pronto a convocare quanto prima questo tavolo istituzionale - tecnico in modo da accelerare per la progettualità e tutto il resto. La fase interlocutoria è finita - conclude Errico- ora bisogna agire”.