Oltre 2 milioni per l'efficientamento energetico di 78 alloggi a Benevento L'annuncio del sindaco Mastella. Fondi Por Fsr

2milioni e 300mila euro per l'ammodernamento di 78 alloggi in zona Capodimonte e Pacevecchiam ad annunciarlo il sindaco Mastella.

L’intervento denominato “Riqualificazione energetica di fabbricati di proprietà dello IACP di Benevento siti nel Comune di Benevento – Stralcio funzionale” interessa 2 corpi di fabbrica siti nei quartieri Capodimonte e Pacevecchia, come di seguito specificato.

L’intervento rientra nel POR Campania Fesr 2014-2020 Asse prioritario 4 “Energia sostenibile”, Obiettivo Specifico 4.1, Azione 4.1.1.

Via Carlo Labruzzi (quartiere Capodimonte): 39 alloggi

Via Onofrio Fragnito (quartiere Pacevecchia): 39 alloggi



I lavori prevedono la realizzazione del cappotto termico, l'installazione di nuovi infissi, di caldaie a condensazione, del solare termico per ogni unità immobiliare, della finitura degli interventi di efficientamento energetico

Il Progetto esecutivo, datato ottobre 2018, prevedeva un importo lavori pari a € 1.928.483,81 e un importo di Quadro economico pari a € 2.300.000,00.