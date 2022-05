Barone: "Hub vino? Andiamo avanti spediti" "Con la regia della Regione Campania stiamo completando tutte le procedure per andare avanti"

Barone, presidente Asi, interviene dopo le ripetute sollecitazioni ricevute da Maglione in merito all'hub vino: "Leggo di inviti ad accelerare sull’hub vino… Sia chiaro una volta per tutte: sullo scalo merci da realizzarsi a Ponte Valentino, in particolare con il sindaco Mastella e il presidente di Confindustria Vigorito, stiamo andando avanti speditamente con la sesta marcia innestata… Con la regia della Regione Campania e del presidente Cascone, che ringrazio per l'impegno, stiamo completando tutte le procedure per arrivare pronti non appena sarà concesso, probabilmente sull’Fsc, il finanziamento promesso dal presidente De Luca. Con Rfi stiamo interloquendo quasi quotidianamente, in questi giorni abbiamo definito i costi dell’opera, sia ferroviaria che civile.

Il raccordo sarà di 550 metri, vedrà il ripristino dei binari III e IV già esistenti e la realizzazione di 3 binari tronchi con un’asta di manovra che arriveranno dinanzi al capannone Intermode già realizzato e di proprietà dell’Asi. Ovviamente saranno adeguate tutte le tecnologie, così come sarà adeguata la viabilità interna ed esterna all’area dello scalo, saranno adeguati gli spazi interni ed esterni al capannone per consentire il movimento di container e merci con le macchine operatrici atte al carico, scarico e movimentazione delle materie da trasportare.

Lo scalo potrà essere usato non solo dalle aziende di Ponte Valentino ma per tutte quelle attività che vorranno movimentare le merci da Benevento e ci sarà uno spazio, con temperatura controllata, per il comparto agroalimentare e la filiera del vino, fiore all’occhiello del nostro Sannio".