Oltre 15 milioni per ricostruire le scuole Torre e Sala Ok al progetto finanziato nell'ambito del Pnrr

"Benevento ha ottenuto il più cospicuo finanziamento tra quelli assegnati ai capoluoghi d'Italia. Ci siamo riusciti grazie ad un'ottima squadra e tutto questo porterà un beneficio all'area che circonda la scuola".

Clemente Mastella commenta così l'approvazione del finanziamento di oltre 15 milioni di euro assegnati per l'abbattimento e la ricostruzione della scuola Nicola Sala e della Federico Torre di Benevento.

"Sarà realizzata una struttura avveniristica - ha proseguito il sindaco durante la conferenza stampa a Palazzo Mosti in cui ha annunciato l'ok al progetto-. Siamo già ad oltre 80 milioni di euro finanziati dal Pnrr per Benevento, è il risultato di un lavoro che, nonostante le difficoltà portiamo avanti".

E poi annuncia: "so già che dovremo affrontare il problema della ricollocazione degli studenti durante i lavori, ma saranno sacrifici che daranno tanto".

"Nessuna amministrazione - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello - ha fatto quanto quella guidata dal sindaco Mastella per l'edilizia scolastica. Le abbiamo monitorate con un'attenta radiografia, e poi abbiamo agito su un terzo delle scuole cittadine". Una risposta piccata a chi - ha detto il delegato ai lavori pubblici- continua in polemiche strumentali ad 'abbaiare alla luna'.

Antonio Iadicicco, dirigente del settore lavori pubblici ha chiarito: "Oltre ad essere un progetto di ricostruzione edilizia ha grande valenza urbanistica perché abbiamo utilizzato lo spazio dell'attuale Nicola Sala a piazza del quartiere, che sarà pedonale e consentirà di evitare problemi legati al traffico.

Una piazza con giardini, specchi di acqua e arredi.

L'edificio sarà diviso in due plessi con palestre e sistemi di energie rinnovabili. Di concerto con la Soprintendenza, considerando l'architettura di pregio, si è valutato di salvaguardare elementi della facciata.

Uno spazio non solo scolastico ma anche di socializzazione per i più giovani.

Ora l'idea sarà alla base di un concorso di progettazione che disegnerà il progetto definitivo".

Il progetto dovrebbe essere realizzato entro il 2026.