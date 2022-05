Tommaso Mortaruolo aderisce a Forza Italia Il consigliere comunale di Telese Terme nel partito azzurro

“Aderisco a Forza Italia non solo per il contagioso entusiasmo che si registra da mesi nella nostra città, ma soprattutto per il rapporto diretto e la proficua interlocuzione che intratteniamo da mesi con i rappresentanti del partito all’interno del Governo Draghi e del Parlamento, più che necessaria per soddisfare le esigenze al territorio. I Comuni hanno bisogno di un dialogo schietto e rapido, di accesso immediato a qualunque chiarimento, di risposte concrete e puntuali. La crisi si sta propagando e colpisce tutti i settori lavorativi. I fondi del PNRR sono un’occasione preziosa per determinare una svolta significativa. Il nostro Ministro Carfagna sta svolgendo un ruolo fondamentale in tal senso e noi dobbiamo saper cogliere questa irripetibile opportunità di crescita. Ringrazio il Commissario provinciale del partito, Francesco Maria Rubano, per avermi coinvolto in questo progetto che vediamo come una prospettiva di sviluppo per le aree interne e come il fuoco che alimenta la nostra voglia di impegnarci, seriamente, per le nostre comunità. La vicinanza dei vertici nazionali e regionali di Forza Italia al nostro Sannio è un segnale importante per chi, come noi, immagina la politica come servizio al cittadino. Siamo pronti per inaugurare un nuovo percorso programmatico e una stagione politica vincente, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. È quanto dichiara l’esponente della maggioranza amministrativa guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso, Tommaso Mortaruolo, fresco di adesione agli azzurri.

“Benvenuto al consigliere comunale Tommaso Mortaruolo. Forza Italia mette radici solide a Telese Terme, grazie anche alla segreteria politica posizionata su Viale Minieri che sarà riferimento dell’intero comprensorio e giocherà un ruolo strategico nei prossimi scenari locali. Sono in corso ragionamenti con tanti amici pronti a creare una squadra coesa e produttiva, per raccogliere le istanze del popolo e rappresentarle nelle opportune sedi politico-istituzionali e amministrative”. Così Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore regionale e commissario provinciale di Forza Italia.