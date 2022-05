Bando direzione Città Spettacolo, ‘Apb’: "Confermate le nostre preoccupazioni" Il gruppo di opposizione fa il punto sui chiarimenti emersi dai revisori dei conti

“Confermate le nostre preoccupazioni sulla procedura seguita per l’affidamento dell’incarico di direttore artistico di Città Spettacolo (e altre manifestazioni) a Renato Giordano”.

Comincia così la nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’. “I revisori dei conti, - prosegue la nota – in risposta alle osservazioni da noi formulate hanno infatti chiarito tre cose importanti:

L’atto di nomina di Giordano, come da noi espressamente richiesto, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione;

Ai sensi dell’articolo 191 del Tuel gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione: ne segue che il compenso, indicato in misura variabile nel contratto, dovrà necessariamente essere determinato nel bilancio di previsione;

La spesa dovrà essere comunque contenuta nei limiti prescritti per il Comune in dissesto: non oltre il 20% della spesa per incarichi di studio o consulenze sostenuta nell’anno 2009”.