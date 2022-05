"Dal Pnrr l’opportunità per la svolta digitale della macchina amministrativa" L'invito di Floriana Fioretti, capogruppo Pd in consiglio comunale

“L’obiettivo di rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili può essere raggiungibile grazie alle numerose opportunità di finanziamento messe in campo nell’ambito del Pnrr dal Ministero dell'innovazione tecnologica e per la Transizione Digitale”.

Così in una nota stampa Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento. “In particolare, - prosegue l’esponente Dem - l'abilitazione al Cloud per le PA locali assicura alle amministrazioni la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità, oltre che architetture informatiche avanzate per il pieno controllo nella gestione dei dati. È questa l'occasione per rendere il nostro Comune più Smart, innovativo e virtuoso e sarebbe interessante conoscere quali progetti innovativi sul digitale l'amministrazione comunale presenterà per queste importanti occasioni di finanziamento”.

“Sappiamo – aggiunge ancora Floriana Fioretti – del progetto ‘Benevento Digitale’ presentato nel 2020 ma finanziato solo per la progettazione attraverso i fondi FESR e FEASR della programmazione europea 2014/2020. Ma il progetto non prevedeva la migrazione verso il Cloud, divenuta adesso fondamentale. L’attenzione, dunque, va rivolta alle nuove sfide lanciate di recente dal Ministero. Parliamo, nello specifico, di quattro bandi aperti a tutti i Comuni e che scadranno (tutti) agli inizi del mese di settembre: “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”; “Adozione App Io”; “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale”; Adozione Piattaforma PagoPA”.

“Nei prossimi mesi, - conclude Floriana Fioretti – possiamo compiere uno scatto decisivo per modernizzare e digitalizzare la nostra macchina amministrativa a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. L’auspicio è che si sappia cogliere questa grande opportunità”.