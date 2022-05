Finanziamento scuole Sala e Torre, Noi di Centro: "ottimo risultato" "Risultato storico, Benevento unica città ad aver intercettato finanziamento così cospicuo Pnrr"

“Accogliamo con grande soddisfazione l’importante risultato raggiunto dall’Amministrazione Mastella con il finanziamento delle scuole ‘Nicola Sala’ e ‘Federico Torre’. Un progetto che darà una veste rinnovata agli istituti e una nuova casa per gli alunni dove crescere e studiare”. A dichiararlo Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino di ‘Noi di Centro’.

“Il Comune di Benevento, attraverso il PNRR, potrà contare su circa 15 milioni di euro da utilizzare per affrontare un intervento strutturale che prevede la demolizione dei due edifici e la ricostruzione di un unico plesso scolastico composto da due blocchi adiacenti ma sismicamente giuntati.

Un progetto che interessa una parte strategica della nostra città, un quartiere con funzioni importanti che vedrà riqualificati i due plessi e la realizzazione di una piazza al servizio dei cittadini. Inoltre verranno costruite due palestre, coperture fotovoltaiche per produrre energia e utilizzo di corpi illuminanti a LED di ultima generazione.

Un obiettivo importante che pone l’accento sulla riqualificazione scolastica ma anche sulla tutela dei giovani e del loro futuro, argomenti che da sempre stanno a cuore ai nostri amministratori. Non solo - aggiungono - si tratta di un risultato storico che vede Benevento come unica città ad aver intercettato e ricevuto un finanziamento così cospicuo, nell’ambito del PNRR”.