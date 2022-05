Studente del Rummo medaglia d'oro alle Olimpiadi di matematica Benissimo anche la squadra dell'Istituto Sannita

Si sono concluse le fasi nazionali delle Olimpiadi della Matematica con un risultato eccellente per l’alunno del Liceo “G.Rummo” di Benevento, Raffaele Botticella di 3E che ha conquistato la medaglia d’oro e menzione d’onore, gareggiando con 300 studenti provenienti da tutte le provincie italiane. Raffaele si era qualificato alla fase nazionale posizionandosi al primo posto nella selezione provinciale e a Cesenatico ha dimostrato tutta la sua bravura e capacità risolvendo i problemi proposti dalla commissione dell’UMI, ben 6 problemi matematici, di difficoltà crescente, in 4 ore e mezza.

Grande soddisfazione anche per i risultati ottenuti dalla squadra, composta da 7 alunni del Liceo, arrivata alla fase finale tra le 100 squadre selezionate nelle fasi locali.

Per gli studenti che hanno partecipato alla kermesse di tre giorni, al di là della competizione, è stata un’occasione imperdibile di incontrare altri studenti da tutta Italia che condividono la passione per la matematica

Grande gioia dei ragazzi e soddisfazione dei docenti Prof.ssa Emanuela Uccellini e Prof. Marcello Marro e Prof.ssa Angela Fuggi che hanno seguito i ragazzi durante tutto il percorso fino a Cesenatico, nonché di tutti i docenti del dipartimento di Matematica del Liceo Rummo.