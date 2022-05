Maglione: "Ex Hotel Taburno: incontrerò presidente Comunità Montana" Il deputato: "Struttura può essere un volano turistico per l'areale"

«Ritengo che l’ex albergo presente nel cuore del Parco del Taburno-Camposauro possa rappresentare un volano turistico per l’areale. Convinto di ciò, oltre un anno e mezzo fa ho fatto un sopralluogo presso la struttura accompagnato dai tecnici della Comunità montana, per discutere delle progettualità in essere relative all’edificio. Sebbene la pandemia abbia reso più lento il procedimento, le attività di recupero sono in corso. A tal proposito venerdì incontrerò il presidente della Comunità montana Gennaro Caporaso per fare il punto sullo stato delle procedure», a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Proprio in questi giorni - prosegue il deputato - ho scritto al presidente per chiedere un incontro sul tema e a lui rivolgo i miei ringraziamenti per la sollecitudine e l’attenzione dimostrata. Entrambi condividiamo l’idea che la struttura possa essere messa a servizio del territorio, se posta nelle condizioni di svolgere una funzione attrattiva per il Sannio e in particolare per la Valle Caudina. Restituire l’edificio alla cittadinanza - aggiunge nelle conclusioni Maglione - deve essere una priorità condivisa con il Presidente».