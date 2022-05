Forza Italia: Rubano incontra il movimento giovanile Incontro propedeutico alla due giorni di Napoli "L'Italia del Futuro"

Il Vice Coordinatore della Campania e Commissario provinciale di Benevento Francesco Maria Rubano domani alle ore 19:30 incontrerà il movimento giovanile Forza Italia Benevento, guidato della coordinatrice provinciale Fiorenza Ceniccola.

L’incontro si terrà presso la segreteria provinciale di Benevento - Viale Mellusi 36 - e sarà finalizzato al pieno coinvolgimento del movimento giovanile nell’azione programmatica e di radicamento partitico.

Inoltre, verranno presentate le prossime giornate d’incontro in calendario del 20-21 maggio prossimo a Napoli con l’evento “L’Italia del Futuro”, alla presenza dei quadri nazionali del partito e con la partecipazione straordinaria del Presidente Silvio Berlusconi; e del 27 maggio prossimo per l’inaugurazione della segreteria politica di Telese Terme, che vedrà la presenza del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, l’On. Mara Carfagna e del Coordiantore Vicario regionale, l’On. Fulvio Martusciello.