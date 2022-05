Via Fontanelle. Pd: "Strada rovinata e segnaletica insufficiente" L'iniziativa Dem Boxes e le segnalazioni dei cittadini

Il gruppo consiliare del Partito Democratico torna ad accendere i riflettori su via Fontanelle in seguito alle segnalazioni dei cittadini giunte grazie all'iniziativa "Dem Boxes" della Segreteria Cittadina.

Nel corso delle ultime riunioni delle commissioni Lavori Pubblici e Traffico e Parcheggi, Giovanni De Lorenzo ha infatti presentato due istanze sottoscritte da tutti i consiglieri dem: Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio.

Con la prima, il PD ha posto l’attenzione sulle pessime condizioni del manto stradale: “Tra via Fontanelle e le vie adiacenti è un susseguirsi di buche, anche di dimensioni enormi. I dossi, poi, sono ormai rotti e andrebbero sostituiti. Infine, la mancata manutenzione delle cunette impedisce lo scorrimento delle acque piovane verso i pozzetti situati a valle di via Fontanelle. Basti pensare al laghetto che si forma a ogni temporale nello spazio antistante la statua di San Gabriele e che non consente agli abitanti neanche il passaggio a piedi”.

Da qui la richiesta del Pd al presidente della commissione Lavori Pubblici Luigi Scarinzi di adoperarsi per un immediato sopralluogo dei tecnici al fine di superare la problematica.

Quanto alla mobilità, il gruppo consiliare PD ha ricordato che “l’ingresso di via Fontanelle, che si trova di fronte al passo carrabile della Villa Comunale, presenta delle problematiche in quanto non si riesce né ad uscire né ad entrare con tranquillità. Più volte si sono verificati incidenti con danni alle autovetture. La segnaletica presente è insufficiente e le autovetture arrivano a forte velocità lungo via delle Puglie. In passato fu effettuato anche un sopralluogo da parte della Polizia Municipale, che rilevò l’esistenza del pericolo. A ciò, però, non è seguita alcuna azione concreta”.

E ancora, è stata evidenziata la situazione di pericolosità venutasi a creare nei pressi della rotonda che conduce allo stadio, situata nei pressi del Ponte delle Streghe in via Fontanelle: “E’ ormai consuetudine per gli automobilisti che scendono da via Benito Rossi non girare più attorno alla rotonda ma “tagliarla” immettendosi direttamente e a forte velocità sul citato ponte, con il pericolo di scontrarsi con le autovetture provenienti dal lato opposto. Si sono già verificati diversi incidenti”.

“Al presidente della commissione Traffico e Parcheggi Francesco Farese, allora – ha Giovanni De Lorenzo – abbiamo chiesto di convocare in una prossima riunione il Comandante della Polizia Municipale per relazionare sulle problematiche esposte ed, eventualmente, per fornire ai Consiglieri Comunali componenti della Commissione copia delle relazioni probabilmente redatte in occasione dei sopralluoghi sulle zone interessate. Inoltre, abbiamo richiesto un nuovo sopralluogo con immediato intervento”.

“L’auspicio, considerata anche la disponibilità dimostrata dai presidenti di Commissione Scarinzi e Farese – conclude De Lorenzo – è che a breve si possano avere dei primi e concreti riscontri in relazione alle problematiche evidenziate".

Inoltre, ulteriori problematiche riguardanti la zona di via Fontanelle verranno segnalate dalla capogruppo del PD Floriana Fioretti alla prossima riunione della Commissione Ambiente.