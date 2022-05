San Vittorino: De Stasio interroga il sindaco "Vero che non sarà concesso al Conservatorio?"

La consigliera di Prima Benevento e Vice Presidente della Commissione consiliare Cultura interroga il sindaco sul teatro San Vittorino e sulla convenzione col Conservatorio.

“-il Sindaco Mastella dichiarava testualmente nel 2017 “Sono certo che l’utilizzo da parte del Conservatorio di un importante luogo storico darà un contributo all’evoluzione culturale della città”;

-Ancora, il 31 Luglio 2021, il Sindaco Mastella dichiarava “Benevento era dismessa, abbiamo fatto rivivere spazi dimenticati. Abbiano rianimato il teatro San Vittorino concedendolo al Conservatorio”

-ed in effetti, grazie alla concessione in uso al Conservatorio, non solo il teatro San Vittorino è stato ripulito ed ammodernato, ma soprattutto ha ripreso a vivere ed a costituire il cuore pulsante del centro storico e della cultura, e non solo ad esistere come meraviglioso luogo storico”.

Di qui l'interrogazione a sindaco e assessore alla Cultura per sapere: “1)Se effettivamente il Sindaco ha intenzione di non rinnovare la concessione in uso del Lotto C del complesso San Vittorino a favore del Conservatorio di Benevento “Nicola Sala”;

2se l’Assessore alla Cultura è stata informata di tale intenzione e soprattutto se la condivide;

3)le motivazioni e le giustificazioni che stanno alla base di tale volontà di non rinnovare la concessione;

4)che cosa è cambiato dal Luglio 2021 (meno di un anno fa), epoca in cui il Sindaco dichiarava solennemente di avere “rianimato il teatro San Vittorino concedendolo in uso al Conservatorio”, e cioè l’esatto contrario di quanto oggi intende porre in essere;

4)l’eventuale progetto di utilizzazione del lotto C del complesso San Vittorino e, in particolare, dell’auditorium”.