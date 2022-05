Elezioni amministrative Arpaia: Fucci contro Izzo Il sindaco uscente punta alla riconferma

Ad Arpaia sarà l'uscente Fucci contro Michele Izzo per le amministrative del prossimo 12 giugno.



Queste le liste in campo:



Per Pasquale Fucci, con la lista Arpaia Unita per il Futuro:

Gianfranco Crisci, Luisa D’Addio, Giuseppe De Simone, Stefano Diglio, Michele Finelli, Aniello Fraschetti, Domenico Iorio, Lucio Giuseppe Martino, Caterina Ruggiero, Pasquale detto Pasqualino Servodio.

Per Michele Izzo

Alonso Valentino, Angela Carpinelli, Maddalena Carpinelli, Carmine Gagliardi, Jessica Raffio, Veronica Raffio, Nicola Servodio.