Elezioni Comunali 2022: ad Apollosa netta affermazione di Parente Il giovane avvocato al 66,5 per cento. Si ferma al 33,5 il vicesindaco uscente Enzapaola Catalano

Vittoria nettissima ad Apollosa di Danilo Parente, giovane avvocato attivo anche nel mondo del sociale.

Per la sua lista, Continuità e Futuro, arrivano 1118 consensi, pari al 66,5 per cento del totale.

Si ferma al 33,53 per cento il vicesindaco uscente, Enzapaola Catalano, che ottiene 564 consensi.