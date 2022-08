Nicola Perone nuovo coordinatore di Centro Democratico a Montesarchio Puzio: "Nicola contribuirà a diffondere sempre più i valori del partito sul nostro territorio"

È Nicola Perone il nuovo coordinatore cittadino di Centro Democratico a Montesarchio. "Antonio Puzio, segretario provinciale di Centro Democratico a Benevento - si legge in una nota del partito - dà il benvenuto al nuovo membro Nicola Perone, affidandogli il coordinamento cittadino del Centro Democratico a Montesarchio.

Per lavoro e per passione si dedica all’azienda di famiglia, innamorato da sempre del paese in cui vive e della sua città”.

"Sono orgoglioso di essere stato scelto come coordinatore del Centro Democratico della mia provincia - dichiara Perone - e mi dedicherò ai miei compiti con impegno”.

“Siamo certi che il lavoro di Nicola Perone contribuirà a diffondere sempre di più i valori del nostro partito sul nostro territorio”, il commento di Antonio Puzio, che dà il Benvenuto al nuovo coordinatore.