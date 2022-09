"Torniamo alla Costituzione per salvare il Paese", Isp presenta i candidati Italia sovrana e popolare a Benevento. Il coordinatore Meola: "Gli italiani ci chiedono cambiamento"

Il movimento Italia Sovrana e Popolare ha presentato ieri a Benevento la candidata alle prossime elezioni politiche. Si tratta di Micaela Salomone Megna. All'incontro moderato dal coordinatore provinciale, Giuseppe Meola, presenti candidati anche in altri Collegi e i simpatizzanti.

“essere qui è motivo di grande soddisfazione – ha rimarcato Meola - per il solo fatto che siamo riusciti a mettere il nostro simbolo sulla scheda elettorale. In tutta Italia, in pieno agosto sono state per fortuna raccolte le necessarie firme. Ci siamo riusciti, e motivo ancor più di orgoglio è quello di avere una propria candidata a Benevento”.

Il referente provinciale Meola mette poi l'accento sul programma: “Con la voglia di firmare la nostra proposta politica i cittadini ci hanno confermato l'urgenza di portare in Parlamento parole d'ordine nuove e i temi fondanti: bisogna tornare ad una sovranità dei temi fondanti della Costituzione. Al centro l'interesse nazionale che deve rigettare il vincolo esterno (l'Europa ndr) che negli ultimi trent'anni si è impossessato della politica italiana dettando un'agenda e delle regole contrari al benessere degli italiani. Mina il presente e il futuro del nostro Paese”.

“Italia Sovrana e Popolare nasce da un'idea di Marco Rizzo che mette insieme più forze politiche tra partiti e movimenti accomunati da un'idea di tornare alla nostra Costituzione del 1948”. Ha commentato la Micaela Salomone Megna, candidata alla Camera dei Deputati in Campania nel collegio uninominale di Benevento, militante di Riconquistare l'Italia che, con altre forze politiche, come: Ancora Italia, il Pci di Marco Rizzo e il Movimento di Ingroia, hanno sposato il progetto di Italia sovrana e popolare.

Alla presentazione della lista anche il coordinatore regionale e candidato in Campania 1 Casoria, Maurizio Ferrara: “Un inizio che si basa su una storia politica non certo breve e caratterizzata da 15 anni di attività politica sui territori. Abbiamo cercato di costituire una classe dirigente consapevole dei problemi del Paese e in che modo affrontarli. Il nostro principale obiettivo è riportare al vertice dell'ordinamento la nostra Costituzione”.

A Benevento anche la senatrice Bianca Laura Granato che ha rimarcato come sia necessario “di affermare la volontà del popolo di tornare alla Costituzione come pietra miliare delle attività politiche del Paese. Serve poter fare le proprie scelte sull'agenda degli investimenti. Dobbiamo riprendere le retini del nostro destino altrimenti l'Italia non ce la farà ad affrontare un periodo storico così complicato”.