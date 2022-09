Samte, via libera al bilancio. Mauro: si vede la luce in fondo al tunnel Questa mattina l'approvazione del documento alla Rocca dei Rettori

Samte, approvato oggi alla Rocca dei Rettori il Bilancio della società alla presemza del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e del presidente dell’Organo di Liquidazione della “Sannio e Ambiente e territorio”, Società partecipata dell'Ente provinciale.

"Con questo atto la Samte vede la luce in fondo a tunnel - viene evidenziato in una nota - anche in relazione ai provvedimenti in corso di attuazione su finanziamento della Regione Campania per il riavvio del ciclo dei rifiuti sul territorio sannita e delle relative attività produttive presso lo Stir di Casalduni".

Come ha dichiarato il Presidente dell’Organo di Liquidazione Domenico Mauro che ha sottolineato come "l’approvazione del Bilancio consente di affermare che prosegue l’opera di risanamento della Società Samte e che anche il personale dipendente può guardare con maggiore fiducia al futuro. Abbiamo anche disposto il pagamento dello stipendio corrente ed una mensilità arretrata tenendo dunque fede agli impegni assunti in precedenza con i sindacati".

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi dal canto suo ha espresso "apprezzamento per il lavoro sin qui svolto ed ha auspicato che con le misure in corso di adozione da parte della Regione Campania, d’intesa con la stessa Provincia, l’Ato rifiuti e la stessa Samte, si possa giungere in tempi rapidi alla normalizzazione del ciclo rifiuti e della gestione della stessa Società partecipata".