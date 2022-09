Ceniccola: "Aiuti di De Luca alle famiglie? Solita storia: è un atto dovuto" "Niente di straordinario. Come quando fu distribuito 1 miliardo: erano soldi europei"

Sugli aiuti alle famiglie e alle imprese annunciati dalla Regione Campania interviene la coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani, Fiorenza Ceniccola: "E’ successo 2 anni orsono in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale con la distribuzione da parte del Presidente De Luca di circa 1 miliardo di euro (in forma di sussidi mensili e/o bimensili) ricevuti dall’Unione europea per “promuovere lo sviluppo e l’occupazione” e la storia si ripete oggi nel bel mezzo della campagna per l’elezione del Parlamento della Repubblica.

Quando la campagna elettorale è già entrata nel vivo e i partiti sono già all’affannosa ricerca di consensi incominciano i soliti “giochetti” fatti di promesse e di finanziamenti a pioggia: “dalla Regione sono arrivate risorse a famiglie e imprese. Questa è la differenza tra noi e gli altri”, afferma con grande soddisfazione qualche candidato del PD. E’ la storia che si ripete; la solita storia che vede i nostri “bravi” governanti impegnati in una corsa affannosa contro il tempo per cercare di recuperare anni di ritardi e manchevolezze che hanno costretto tanti, tanti giovani a scappare lontano dal Sannio e dalla Campania per trovare un posto di lavoro.

A tal proposito, è doveroso ricordare gli ultimi dati sull’emigrazione e sulla disoccupazione giovanile pubblicati dall’Istat che hanno confermato una fuga verso l’estero per lo più di giovani e laureati ed un tasso di disoccupazione il più alto d’Italia.

E non possiamo non ricordare che per l’Istat la Campania è una delle regioni italiane in cui si vive peggio e in cui più è basso il coefficiente della qualità della vita. In poche parole, al Sud si vive male e in Campania peggio: servizi scadenti e lavoro inesistente.

Infine, per quanto riguarda i 400 milioni stanziati dalla regione Campania e che vengono pubblicizzati con squilli di tromba sulla stampa locale è doveroso chiarire che trattasi di: “Un atto dovuto. Un atto dovuto che le Regioni devono mettere in atto in momenti straordinari come questo che stiamo vivendo e come stanno facendo tante altre Regioni d’Italia. Inoltre, vale la pena ricordare che parliamo di soldi dei cittadini ed è un dovere ridarli, sotto forma di aiuti contro il carovita. Non sono certo soldi di De Luca e/o di qualche altro candidato del PD”, per dirla con l’on. Stefano Caldoro, candidato con Forza Italia nel collegio del Senato di Napoli centro".