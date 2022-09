Lavori Appia, Miceli: "Situazione peggiorata, strada ancora più pericolosa" Il capogruppo di Città Aperta in Consiglio Comunale sulla statale. "Caos inaccettabile"

“Più volte, nei mesi scorsi, ho provato ad accendere l’attenzione dell’amministrazione comunale sui lavori lungo la Strada Statale Appia. La pericolosità del cantiere è nota a tutti e purtroppo la cronaca ci ha già consegnato il racconto di incidenti dalle conseguenze serie ma fortunatamente non irreparabili. Oggi ritorno sulla vicenda perché, per quanto incredibile, la situazione negli ultimi giorni è persino peggiorata".

Così Angelo Miceli, capogruppo di Città Aperta in Consiglio Comunale. "Come evidenziatomi da numerosi cittadini, infatti, è completamente saltata ogni forma di segnaletica utile a indirizzare gli automobilisti. Da qui il caos assoluto, con le auto costrette a percorrere tratti stradali ancora in lavorazione. Siamo lontani anni luce dall’idea di ‘cantiere in sicurezza’ che ciascuno di noi immagina nel 2022 in una Città evoluta. Da parte mia continuerò a denunciare, in ogni sede, una condizione grave e inaccettabile. Chi di competenza, però, deve intervenire e deve farlo subito. Altrimenti qualcuno pure dovrà assumersi la responsabilità di questa ingiustificabile inerzia”.