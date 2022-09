Riapre il Teatro Comunale, Fioretti (Pd): "Ora una programmazione all'altezza" "Il tema della gestione va affrontato subito e soprattutto bene"

“Benevento ritrova una delle sue meraviglie. E’ stato bello ed emozionante, oggi, dieci anni dopo l’ultima volta, tornare al Teatro Comunale, luogo caro a tutti i beneventani. Rimarginata la ferita, finalmente si riaccendono i riflettori del Teatro che ora deve tornare a vivere". Così in una nota stampa Floriana Fioretti, capogruppo del Pd al Consiglio Comunale.

"Occorre una programmazione all’altezza della bellezza e dell’unicità del luogo. Per questo il tema della gestione va affrontato subito e soprattutto bene. La rinascita del Teatro, patrimonio artistico e culturale della città, può rappresentare l’occasione per fare di nuovo di Benevento la Città dei teatri. Come gruppo del Partito Democratico siamo pronti a confrontarci e a dare il nostro contributo affinchè il Comunale torni ad essere luogo simbolo dell'arte teatrale, della danza e della musica”.