Aree interne e Molisannio, la Lega incontra il Fortore In vista delle prossime elezioni, i dirigenti del partito di Salvini snocciolano il programma

Incontro della Lega per Salvini Premier organizzato a San Bartolomeo in Galdo dai rappresentanti locali del partito. Il segretario provinciale, Luigi Bocchino ed il candidato al Senato, Alberto Mignone si sono soffermati sui temi scottanti della emergenza economica determinata dalla crisi pandemica e da quella del conflitto tra russi ed ucraini approfondendo, poi, le ataviche priorità dell’area fortorina, illustrando i punti del programma che una volta il governo la Lega realizzerà nei primi mesi: quota 41, per dare dignità ai lavoratori dopo anni di sacrifici e permettere la loro sostituzione con le forze giovanili, ripristinare i decreti sicurezza, riforma fiscale con flat tax e pace fiscale. Nel solco del rilancio delle aree interne e della unione di territori affini, oltre ad impegnarsi per una rapida realizzazione delle sempre promesse infrastrutture idonee al collegamento con capoluogo, è stato rilanciato il tema del Molisannio, di grande attualità atteso il costante processo di marginalizzazione del Sannio beneventano da parte del governatore campano De Luca, non contrastato da chi prima ne è diventato alleato ed oggi, ipocritamente, sostiene di avversare, pur rimanendo nella maggioranza che lo appoggia. Sulla questione deve essere chiamata ad esprimersi liberamente la comunità locale per autodeterminarsi nella scelta di allontanarsi definitivamente da un’area cui neanche geograficamente si sente appartenere, per costruire un nuovo centro di aggregazione di territori e cittadini che da sempre condividono storia, valori, tradizioni con mai sopita volontà di riscatto.