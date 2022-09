Progetto Sannio con il PD, Fucci: scelta necessaria "Logiche ormai inaccettabili, i contesti sono mutati"

“Se ci si trova di fronte a contesti non più condivisibili in contrasto con i propri valori si deve avere la forza di fare altre scelte”. Va dritto al punto Vittorio Fucci, Presidente del movimento “Progetto Sannio”, già assessore regionale e ormai ex mastelliano ha spiegato le ragioni del suo sostegno al partito democratico alle prossime elezioni in un incontro a cui hanno partecipato Stefano Graziano, consigliere politico del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e già Presidente regionale del Partito Democratico, candidato come capolista del listino proporzionale del PD per la Camera dei Deputati nel collegio Benevento-Caserta. E ancora i candidati alle prossime elezioni politiche: Carlo Iannace, Angela Ianaro, Erasmo Mortaruolo, Antonella Pepe Presidente Provinciale del PD e il segretario del partito democratico Giovanni Cacciano. “La vita non è una fotografia ma un disegno che si compone poco alla volta tra schizzi e cancellature. La realtà non è immutabile, non è inamovibile” di qui la necessità di nuove scelte “per rispondere alla propria coscienza” ha detto Fucci indicando in una priorità da affrontare “l'emergenza democratica senza precedenti, e il pericolo dell'isolamento dell'Italia dall'Europa”. Per arginare il pericolo “la scelta – ribadisce – è il Pd. Intraprendendo così una nuova strada per la tutela e la difesa della democrazia”. Con il lungo legame con Mastella chiosa “Non rinnego amicizie e passato ma erano contesti diversi. Oggi ci sono situazioni diverse con logiche ormai inaccettabili”.