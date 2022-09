Paolucci: "Fdi? Matera dice che vado "recuperato" ma non mi invita agli eventi" "Capisco l'ebbrezza della vittoria, ma mi preoccupa l'arroganza della vittoria"

In polemica con il suo partito, Federico Paolucci interviene con un post in cui non nasconde l'amarezza per le modalità con cui si sta svolgendo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, non citando Domenico Matera ma facendovi chiaro riferimento: “Il candidato locale di Fratelli d’Italia mi ha ieri citato nel corso di una manifestazione sostenendo che dopo il 26, cioè il giorno dopo elezioni, dovrò essere “recuperato”. Il giorno dopo organizza un incontro di fronte alla mia abitazione di Colle sannita. Benché non invitato, vi partecipo tra il pubblico in prima fila. Forse non sono io a dover essere recuperato. Forse sono altri che devono recuperare buon senso, misura ed educazione personale e politica. Capisco l’ebbrezza della Vittoria, ma mi preoccupa l’arroganza della vittoria”.