La Taverna nel Sannio: "Abolire reddito di cittadinanza? Follia" L'esponente M5S "Noi in ripresa? Siamo molto fiduciosi. Pd? Noi progressisti, magari anche loro..."

Ultima domenica di campagna elettorale coi big dei diversi partiti che arrivano in Campania. Nel Sannio c'è Paola Taverna, vicepreisdente uscente del Senato venuta in supporto di Sabrina Ricciardi, senatrice e candidata all'uninominale camera per il Movimento Cinque Stelle.

C'è ottimismo, spiega la Taverna che non sarà ricandidata, in particolare nei collegi del sud: “Siamo in ripresa? Non lo so, c'è ottimismo sicuramente. Parliamo di proposte: il nostro programma mostra che abbiamo capito quali sono i problemi e le soluzioni”.

E su quella che è la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle, il reddito di cittadinanza spiega: “Follia abolirlo. Non ha senso, ed è un brutto messaggio impostare la campagna elettorale contro i cittadini in difficoltà. Bisogna impedire che persone in difficoltà escano dalla società e si ritrovino emarginati. Siamo fortemente convinti poi che vada implementato e migliorato ma facendolo strutturare”.

E sul dialogo col PD: “Oggi non se ne parla: abbiamo un programma progressista. Magari anche il Pd vuol percorrere questo tipo di strada dopo scelte incomprensibili dei loro vertici”.

Con la Taverna Sabrina Ricciardi, in mattinata a Telese per un gazebo di attivisti e poi a pranzo in un ristorante del centro di Benevento per proseguire nel pomeriggio in un nuovo gazebo di attivisti a Montesarchio.