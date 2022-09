Dissesto e pagamenti non autorizzati, Fioretti (Pd): chiesto elenco operazioni Doveroso avere a disposizione tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulla gestione del dissesto

La capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento Floriana Fioretti ha protocollato, insieme a tutti i consiglieri comunali delle forze di opposizione che l'hanno sottoscritta, una richiesta di accesso agli atti per ottenere la consegna, con urgenza, di una copia dell’elenco dei pagamenti effettuati dall’amministrazione comunale e non autorizzati dall’Organismo Straordinario di Liquidazione. “Quella dei pagamenti non autorizzati è una delle criticità emerse dalla relazione delle ispettrici della Ragioneria di Stato” – spiega Floriana Fioretti. “Con la nostra istanza, come consiglieri comunali esercitiamo quella funzione di controllo operativo riconosciutaci dal Testo Unico degli Enti Locali. Considerate le tante incongruenze emerse, riteniamo doveroso avere a disposizione tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulla gestione della procedura di dissesto. Lo facciamo nell’interesse dei creditori di palazzo Mosti - nessuno escluso - e della Città”.