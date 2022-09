Iannace: "Sfida accettata con orgoglio: in ballo Italia ed Europa del futuro" L'appello del candidato dem per l'uninominale Senato

Appello al voto di Carlo Iannace, candidato al Senato della Repubblica per il centrosinistra , Collegio Uninominale Avellino - Benevento:

“Più di un mese fa ho accettato con orgoglio questa sfida - afferma Iannace - e debbo dire che è stata un’esperienza bellissima. Come ho detto sempre per me la politica è fatta di rapporti umani e per dare risposte ai tanti problemi che attanagliano la vita delle persone. Anche stavolta voglio mettere le mie competenze al servizio della sanità: il diritto alla salute deve essere uguale per tutti, dal Nord al Sud. In Campania - aggiunge Iannace - siamo usciti dal commissariamento durato dieci anni grazie al Presidente De Luca e sono stati fatti diversi passi avanti come, ad esempio, il miglioramento della Rete Oncologica Regionale. Non basta! C’è bisogno anche di una nuova e più forte rete territoriale di medici di base. Alcuni cittadini, sia sanniti che irpini, - dichiara ancora - sono in enorme difficoltà per mancanza proprio dei medici di base e per ottenere la prima assistenza sanitaria devono recarsi ai comuni limitrofi”. Afferma ancora Iannace: “Io rappresento la sintesi di due territori, che hanno bisogno di camminare uniti. Il Sannio e l’Irpinia hanno tante cose in comune, tante eccellenze che devono essere valorizzate, da quelle storiche a quelle enogastronomiche. Molto dipenderà da come saranno spesi i Fondi Europei che il centrodestra vorrebbe sottrarre al Sud. Fondi - continua Iannace - che devono servire per valorizzare il nostro patrimonio artistico, i nostri monumenti, le nostre aree interne e i nostri meravigliosi paesaggi agricoli.

Ho girato e sto continuando a girare tantissimi paesi, stringendo le mani a migliaia di persone. Sto attraversando territori per costruire comunità. Siamo una grande squadra ricca valori con programmi concreti e zero slogan: il lavoro ai giovani, l’ambiente e i diritti civili”.

Iannace si avvia a concludere: “Domenica c’è in ballo l’Italia e l’Europa del futuro. Vogliamo che per i giovani ci siano le stesse opportunità che si trovano in tante altre parti del mondo altrimenti lo spopolamento continuerà. Il vento sta cambiando, lo percepisco ogni ora e ogni minuto. Ce la sto mettendo tutta e ringrazio davvero tutti coloro che hanno deciso di darmi fiducia. Vincerà chi avrà un voto in più. Mi appello dunque a tutti - conclude Carlo Iannace - andate a votare, perché quello degli indecisi, purtroppo, è il partito più grande. E se anche stavolta sarà così abbiamo fallito tutti: destra, sinistra e centro”.