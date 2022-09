Forte (FI): "Puntare su una sanità territoriale forte" La candidata alla Camera: "Un welfare davvero vicino alle esigenze delle fasce deboli"

"Un welfare davvero vicino alle esigenze delle fasce deboli, una riforma del sistema delle pensioni che dia dignità a tutti dopo una vita di sacrifici e la possibilità per i giovani di cominciare un lavoro senza dover ‘mettere in conto’ di essere sfruttati: votare per Forza Italia vuol dire questo. Mille euro di pensione minima per tredici mensilità in una Regione come la Campania dove ci sono circa 500mila pensionati costretti a vivere con meno di 500 euro. Significa pagare mille euro almeno i contratti di apprendistato con sgravi fiscali per le aziende che assumono, vuol dire favorire start up innovative perché lo sviluppo e l’occupazione si favorisce incentivando le intelligenze dei nostri ragazzi. Scegliere Forza Italia significa ridisegnare il sistema della sanità. L’ospedalizzazione non è l’unica strada per affrontare i problemi. Con una sanità territoriale forte si abbattono le liste di attesa e si prevengono problemi. Gli screening non devono essere interventi spot, ma buone pratiche periodiche alle quali i cittadini devono essere educati. Non credo sia un caso che la nostra, nonostante sia la Regione più giovane d’Italia abbia un’aspettativa di vita inferiore di un anno e mezzo in meno rispetto agli altri. Da donna del territorio sono pronta a mettere a disposizione la mia passione e la mia determinazione per realizzare con il partito e con il governo di centrodestra questi grandi obiettivi".

Lo dichiara la candidata alla Camera sul listino di Forza Italia nel collegio Caserta Benevento Amelia Forte.