Elezioni: crolla l'affluenza a Benevento e provincia. Meno 15 punti Il dato tiene solo nei comuni dei candidati

E' in netto calo il dato dell'affluenza al voto nel Sannio. Influisce il maltempo, ma probabilmente non è la causa principale del crollo di 15 punti percentuali rispetto alle scorse elezioni.

Infatti nel Sannio alle 19 aveva votato solo il 43,5 per cento degli aventi diritto contro il 58,6 per cento delle politiche del 2018. Tuttavia Benevento è la provincia campana con l'affluenza più alta.

Per quel che attiene ai singoli comuni, affluenza alta laddove ci sono candidati: 61 per cento a Bucciano, dove c'è Matera, 66 per cento a Puglianello, dove c'è Rubano, 60 per cento a Ceppaloni, paese di Mastella e di Sandra Lonardo. Maglia nera invece per Pietraroja.