Elezioni. Rubano vince la sfida per la Camera. Al Senato entra Matera Due sindaci sanniti in Parlamento: centrodestra vince ovunque. Solo quarta Sandra Lonardo

Come da previsioni. Il Sannio passa a destra. A vincere la sfida più sentita, quella dell'Uninominale Camera col dato ancora incompleto ma i margini incolmabili, è Francesco Maria Rubano, giovane sindaco di Puglianello candidato con Forza Italia. Vince ovunque Rubano, e contro le previsioni la sfida non si consuma con la senatrice uscente Sandra Lonardo, che è solo quarta, ma con Sabrina Ricciardi del Movimento Cinque Stelle, seconda, seppur a una distanza abbastanza marcata.

Terza Antonella Pepe con il Pd intorno al 18 per cento, contro il 15 di Noi Di Centro.

Netta vittoria del centrodestra anche al Senato, dove entra in Parlamento Domenico Matera, sindaco di Bucciano in quota Fratelli d'Italia.