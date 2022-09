Nel Sannio Movimento Cinque Stelle primo partito. Poi Fdi Per i collegi di Camera e Senato (che abbracciano Alifana e Irpinia)

Movimento Cinque Stelle primo partito del Sannio sia al Senato che alla Camera, poi Fratelli d'Italia e poi il Partito Democratico. Quarto Noi Di Centro, il movimento di Mastella.

Questa la dinamica del voto al Senato (ricordando che il collegio abbraccia anche l'Irpinia)

Movimento Cinque Stelle 23,94 per cento

Fratelli d'Italia 21,25 per cento

Partito Democratico 19,3 per cento

Forza Italia 10,87 per cento

Noi di Centro 5,24

Azione – Italia Viva 5,14

Camera

Movimento Cinque Stelle 22,1 per cento

Fratelli d'Italia 19,4 per cento

Noi Di Centro14,6

Partito Democratico 12,65

Forza Italia 12,1 per cento