Fi, Ceniccola: orgogliosi che giovane sannita si stato eletto alla Camera Il commento della coordinatrice Forza Italia Giovani

"Siamo orgogliosi del fatto che un giovane, un sannita sia stato eletto alla Camera dei Deputati". Così Fiorenza Ceniccola, coordinatrice Forza Italia Giovani - Benevento commenta l'elezione di Francesco Maria Rubano.

"Sembra un sogno e invece è semplicemente la realtà - commenta Ceniccola -. Se è vero che il potere logora chi non ce l’ha, come sostiene un vecchio adagio, da domani starai sicuramente meglio. Bando alle facili ironie. Siamo felici del risultato che hai raggiunto, del meritato successo e della nuova posizione che hai conquistato. E’ pur vero che comincia per te una parentesi di grande responsabilità, ma siamo certi che dimostrerai a tutti che la fiducia che ti abbiamo concesso è ben riposta. Il grosso del lavoro viene adesso per ridare una speranza a questa nostra terra caratterizzata da una desertificazione economica e sociale, ma puoi essere sicuro che noi saremo al tuo fianco. Non solo congratulazioni sincere, ma anche un cordiale messaggio di buon lavoro".