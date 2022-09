Romano (Fi): bene risultati della coalizione. Massima attenzione verso le donne Le reazioni La delegata azzurra al settore casa, edilizia sociale e riqualificazione periferie

“In qualità di responsabile di Forza Italia con delega al settore casa, edilizia sociale e riqualificazione periferie, nominata dall'onorevole Fulvio Martusciello, che saluto e ringrazio, esprimo le mie più vivissime congratulazioni a Giorgia Meloni e a tutte le donne della coalizione di Centrodestra”. Così Stefania Romano, di Forza Italia, interviene a scrutini chiusi per commentare il dato politico emerso e gli auspici che affida ai due neo parlamentari sanniti eletti.

“Il risultato che è emerso al termine delle operazioni di voto ha evidenziato, ancora una volta, come la determinazione premia. Esprimo grande compiacimento per il risultato ottenuto da Forza Italia nel Sannio, risultato che è stato determinato dalla fiducia degli elettori che hanno voluto testimoniare un apprezzamento per la coerenza e l'attenzione da sempre posta in primo piano alle problematiche del territorio.

Meritate congratulazioni al forzista Francesco Maria Rubano eletto alla Camera e a Domenico Matera eletto al Senato a nome di tutte le donne azzurre del Sannio. Invito ora i due rappresentanti sanniti ad avere sempre attenzione verso quella parte di società femminile molto spesso, dai passati governi, accantonata o dimenticata”.