Mastella: "Risultato soddisfacente: continuerò a dedicarmi a Benevento" "Sconfitta della sinistra in Campania richiede cambio di passo immediato ed urgente"

Soddisfacente il risultato ottenuto da Noi Di Centro secondo Clemente Mastella: "Con una legge elettorale capestro , con poco tempo a disposizione , quanto ottenuto come risultato elettorale lo consideriamo soddisfacente . A Benevento città in particolare , dove continuerò ad amministrare con impegno grazie al mandato ricevuto , le cose sono andate meglio che altrove . Era difficile da soli contrastare il vento di destra e l’ ondata di ritorno dei 5 stelle .La vittoria del centro destra è frutto non della capacità dei candidati ma del saliscendi della politica italiana che ad ogni elezione cambia santo protettore . Grazie a chi ci ha sostenuto . Solo la formula dell’ Ulivo , che avevamo auspicato prima del confronto elettorale , avrebbe potuto evitare la umiliazione di una sinistra senza anima ed Identità . La sconfitta in Campania della sinistra , che ha abbandonato la costruzione regionale e che aveva portato alla vittoria , richiedono un cambio di passo immediato ed urgente. Continueremo ad andare avanti negli spazi consentiti ma difficili del partito di territorio . Grazie a chi ci ha sostenuto e così facendo nella nostra realtà ci fa essere un partito eguale come peso elettorale ai partiti nazionali" .