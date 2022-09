Rubano (FI): risultato importante. Ora al lavoro per tutti i cittadini - VIDEO Il deputato neo eletto nel Sannio e alto Casertano: "Sono onorato ed entusiasta per il risultato"

“Subito al lavoro grazie al programma presentato agli elettori e per il quale siamo stati premiati”. È entusiasta, e ne ha tutte le ragioni, del risultato raggiunto Francesco Maria Rubano, 34 anni, sindaco di Puglianello, da qualche ora eletto deputato della Repubblica con oltre 55mila 500 voti.

“Un risultato che mi entusiasma. Sono onorato e consapevole della responsabilità che i cittadini del Sannio e dell'Alto casertano mi hanno affidato” ha commentato Rubano. Lo abbiamo incontrato nella sua roccaforte elettorale: Puglianello e più in particolare al piano terra dell'abitazione del compianto sindaco Toniono Bartone: “Mio maestro di vita e della mia attività politica. Vivo questa vittoria quasi a metà perchè non c'è il mio compianto sindaco che auspicava questo risultato, questo traguardo. Per questo ho chiesto alla famiglia, che ringrazio di cuore, di poter partire da questa stanza per la campagna elettorale” conclude emozionato il neo eletto alla Camera dei Deputati e sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano.

Una sfida vinta a pieni voti: “Grazie a tutti coloro che hanno scommesso su di me. Grazie a chi ha voluto la mia candidatura, ovvero al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani e al commissario per la Campania Fulvio Martusciello. Con loro lavorerò nell'interesse esclusivo dei cittadini”.

Una lunga tradizione politica quella di Rubano. Da consigliere comunale a sindaco di Puglianello, poi consigliere provinciale e vicepresidente della Rocca. Ora deputato: “Ci attendono mesi non facili. I continui rincari energetici, la guerra in Ucraina rappresentano problemi seri, da affrontare immediatamente e lo faremo anche grazie ad un programma dettagliato che abbiamo presentato agli elettori”.