Il centrosinistra sannita fuori dal Parlamento per la prima volta nella storia Dal 1946 ad oggi tra Ulivo, Pds, Ds, Pci e area dorotea della Dc aveva avuto sempre rappresentanti

E' la prima volta nella storia repubblicana d'Italia che l'area di centrosinistra nel Sannio non elegge propri rappresentanti in Parlamento.

L'errore potrebbe scapparci di certo considerando che la ricerca deve risalire a periodi e personaggi molto lontani.

Di certo ha sempre eletto rappresentanti negli ultimi trent'anni: tra Partito Democratico, Ulivo, La Margherita (Mastella nel 2001), Ds, Pds e ancor prima con diversi rappresentanti eletti tra le fila del Pci e nell'area dorotea della Democrazia Cristiana.

Ciò al netto del dato che per la prima volta nella storia repubblicana si è votato con la riduzione del numero dei parlamentari.