Dopo il voto è crisi nel Pd. Ruggiero: Antonella Pepe si dimetta L'esponente dem "candidatura imposta dall'alto, risultato terribile"

Chiede le dimissioni del Presidente, Antonella Pepe ed apre il caso Pd nel Sannio, Giuseppe Antonio Ruggiero, sindaco di Foiano Valfortore, consigliere provinciale ed esponente dei democrat sanniti. In un lungo video messaggio postato sui social analizza il voto in maniera certosina e oltre all'attacco degli avversari non risparmia le critiche ai suoi.

Il brutto risultato ottenuto dal partito democratico (che si ferma al 13,02%, ben sette punti sotto la media nazionale) è da ricercare in diversi fattori. Ruggiero indica subito “il difficile rapporto con la Regione Campania” e poi guarda alle difficoltà e alle divisioni interne al partito.

“C'è stata una candidatura all'uninominale che ci ha messo in chiara difficoltà quella di Antonella Pepe. L'assemblea provinciale aveva puntato sul nome di Angelo Moretti” che, per Ruggiero “avrebbe regalato nuova linfa” e poi ricorda ancora “si era pure deciso di tutelare il lavoro del deputato uscente Umberto Del Basso De Caro. E invece – aggiunge – il nostro Presidente invece di tutelare l'indicazione chiara dell'assemblea provinciale scompare per quattro giorni e poi torna con una candidatura all'uninominale, decisa da qualche gioco romano”.

E poi incalza “Mi auguro che Antonella Pepe si dimetta da Presidente del Partito Democratico, se non lo farà sarò il primo a raccogliere le firme per uno mozione di sfiducia”.

Non fa sconti “risultato terribile. E' il momento di essere onesti, premiare chi lavora, e smettere di subire le scelte dall'alto”. Si dice favorevole al “campo largo” e chiede il rispetto delle “territorialità”. E attacca pure il Governatore De Luca, accusandolo di aver “delegato” Clemente Mastella alla gestione del Sannio.