Izzo (Italia Viva): "Siamo in linea col risultato regionale" "Pur con vento sfavorevole e senza occupare posti di potere abbiamo raggiunto ottimo risultato"

Bepy Izzo, candidato in posizione numero 2 nella lista del Terzo Polo (Italia Viva – Azione) per il Senato della Repubblica interviene per commentare il risultato ottenuto alle ultime elezioni: “Il risultato ottenuto nel Sannio è prezioso e va valorizzato con cura. Pur col vento sfavorevole, e senza occupare alcuna postazione di potere, siamo in linea con il risultato conseguito su base regionale che si attesta oltre il 5%. Davvero gratificante il numero dei consensi raggiunto nel capoluogo. In altri centri, la percentuale conseguita al Senato supera addirittura il dato nazionale. Desidero ringraziare quanti ci hanno sostenuto con il proprio voto e quanti hanno creduto nel Terzo Polo come progetto politico nuovo e moderato, che fonderà le sue basi su valori riformisti, europeisti e garantisti. Un particolare grazie alla mia comunità di Italia Viva e ai coordinatori dei circoli locali presenti sul territorio. Il risultato ottenuto in queste realtà li ripaga del grande sforzo compiuto in questi mesi e costituisce fattore attrattivo per la crescita della nostra proposta politica. Il meglio deve ancora venire”.