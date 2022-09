Sguera (Azione): Terzo Polo unica novità politica, il voto premia nostri sforzi L'analisi del voto e gli obiettivi futuri: intensificare il radicamento del partito sul territorio

“Il voto per le politiche consegna al territorio sannita due nuovi parlamentari, Francesco Rubano e Domenico Matera: a loro vanno gli auguri di buon lavoro. L’auspicio è che sappiano tutelare nella massima espressione della democrazia che è il Parlamento le istanze della Città e della provincia beneventana”

Così in una nota stampa Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione nel Sannio.

“Quanto a noi, - prosegue - gli oltre semila voti raccolti nel collegio per la Camera dei Deputati di Benevento e gli oltre quindicimila nel collegio per il Senato rappresentano una prima positiva risposta all’impegno profuso dal gruppo dirigente di Azione. Doveroso, da parte mia, ringraziare tutti gli iscritti e gli elettori per la passione messa in campo a sostegno di un progetto, il Terzo Polo, nato alla vigilia delle elezioni eppure capace di imporsi subito come la più importante novità sullo scenario politico nazionale. Abbiamo mosso solo i primi passi, ma il consenso riscontrato ci dice che siamo sulla strada giusta”.

“Nel Sannio – aggiunge – abbiamo preso voti in tutti i Comuni e questo è un fatto che deve inorgoglirci e spronarci a fare ancora di più e meglio. E’ il segnale che esiste, nonostante il poco tempo a disposizione, un gruppo dirigente ben radicato ed organizzato, riconoscibile e riconosciuto sui territori. Alcuni risultati, però, meritano una sottolineatura: penso a Montesarchio, a San Giorgio del Sannio, a Sant’Agata dei Goti e ancora a Ceppaloni dove abbiamo raccolto l’8,80% dei consensi. Di rilievo, poi, il dato nella Città di Benevento dove il 5,6% ci posiziona agli stessi livelli di Forza Italia e davanti alla Lega, due partiti presenti da trent’anni sulla scheda elettorale”.

“L’obiettivo, ora, - conclude Sguera – è intensificare il radicamento del partito sul territorio. Lo faremo con le tante energie nuove e i numerosi giovani che in queste settimane di campagna elettorale si sono avvicinati a noi e con i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato”.