Del Mese: "Ora costruire un cantiere umano su cui edificare nuova politica" Il candidato di Azione: "Proseguirò col mio impegno"

Antonio Del Mese, candidato all'Uninominale Camera con Azione - Italia Viva interviene per commentare il voto: "L’aumento dell’astensione del 9 % testimonia che un pezzo crescente del Paese non si riconosce in un’offerta politica che non è in grado di attrarre le persone: basti pensare che la destra ha sempre gli stessi dodici milioni di voti che si sono, in parte, travasati da un partito all’altro senza allargare il perimetro della coalizione.

Dopo il voto di rabbia e di protesta si sta affermando il non-voto e chi fa politica non riesce a comprendere che i cittadini sono stanchi delle alchimie di palazzo fini a se stesse o, al massimo, finalizzate al mero posizionamento personale e mai alla discussione di temi.

La selezione non può basarsi solo sulla capacità di conquistare il consenso che ha generato, di fatto, una classe politica di plateale incompetenza.

Per tale ragione proseguirò nel solco intrapreso consolidando la costruzione di un cantiere “umano” su cui edificare un nuovo processo politico, ampio e partecipato, che riposizioni la persona al centro del dibattito.

La classe dirigente, che ha cercato fortuna nell’antimastellismo, deve avere il coraggio di modificare i processi decisionali e superare, in tal modo, quel perverso meccanismo di rottura “reputazionale” che ha portato i populismi al potere, al diffuso astensionismo e al consolidamento di una politica autoreferenziale e priva di visione.

Il voto è oramai alle spalle e ringrazio ancora una volta i 2684 elettori per aver scelto Azione – Italia Viva, affidandomi il compito di cambiare realmente le cose partendo da un rilancio della democrazia e dal riavvicinamento dei giovani alla politica."