Confindustria Benevento: "Camera Commercio? Non ci saranno nostri candidati" L'Unione Industriali: "Deliberato fin da principio di mantenere nostra linea di coerenza"

Precisazione di Confindustria Benevento a riguardo della formazione del consiglio camerale e ngli organi di Governo della neonata Camera di Commercio Irpinia - Sannio: "In merito ad alcuni articoli di stampa, apparsi in data odierna, nei quali si paventa una presenza di Confindustria Benevento negli Organi della Camera di Commercio Irpinia Sannio, si chiarisce che Confindustria Benevento, seguendo una linea di coerenza che ha assunto fin dal principio, ha deliberato di non candidare alcuno dei propri rappresentanti negli organi di governo della Camera".