Il vicesindaco di San Giorgio La Molara aderisce a Forza Italia Gagliarde: "Con l'elezione di Rubano si inaugura un nuovo progetto politico"

Michele Gagliarde, Vicesindaco di San Giorgio La Molara, aderisce a Forza Italia.

“Ho aderito a Forza Italia con convinzione per dare voce alle istanze del territorio. Sono pronto ad offrire il mio contributo per rilanciare le nostre zone, a lungo dimenticate, e dare risposte concrete alle tante criticità presenti e ai cittadini. Con la elezione dell’On. Francesco Maria Rubano si inaugura un nuovo progetto politico di ricostruzione e di rappresentanza per il territorio. L’occasione dei fondi del PNRR da programmare per San Giorgio La Molara e per i Comuni del Fortore va colta con celerità e lungimiranza”. Così, Il Vicesindaco di San Giorgio La Molara, Michele Gagliarde.

“Michele è un amico e una risorsa preziosa per il partito. È un punto di riferimento per il partito e per i nostri futuri rappresentanti di governo. Forza Italia continua a crescere nel Sannio” Queste le parole del Parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.