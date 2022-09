Ospedale Sant'Agata, i sindaci: "Incontreremo Presidente Commissione Sanità" "Accettato nostro invito: Alaia ci convocherà in settimana"

L’azione decisa dei Sindaci di Dugenta, Limatola, Frasso Telesino e Melizzano presso la Regione Campania ha sortito gli effetti sperati: grazie anche all’intervento del Prefetto di Benevento, il Presidente della Commissione Sanità regionale ha comunicato che intende convocarli la settimana prossima per ascoltare le loro istanze e fornire risposte in merito all’ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori. “Stiamo lavorando tutti in un’unica direzione per cercare di capire quale sarà il futuro dell’ospedale. È un tema che coinvolge un bacino di utenza molto vasto, ed è per questo che noi Sindaci del territorio coinvolto, dopo l’esclusione dall’incontro indetto dal Direttore Generale del San Pio che ha ritenuto opportuno convocare solo i sindaci di Benevento e Sant’Agata de’ Goti, ci siamo interessati per chiedere audizione alla Commissione Regionale Sanità competente in materia. – dichiarano i Sindaci – Abbiamo sentito oggi il Presidente Vincenzo Alaia, che molto cordialmente ci ha comunicato che entro la settimana prossima saremo convocati in Regione per esporre le nostre istanze e cercare di capire se la politica intende attuare il decreto 41 o ha in mente altri progetti per il nosocomio santagatese e quello beneventano. Ovviamente chiederemo che tutti i territori coinvolti possano essere ascoltati, prima di tutti i Sindaci di Sant’Agata e Benevento, e valuteremo insieme ogni altra iniziativa dei nostri colleghi e dei comitati che possa essere utile alla causa. Ringraziamo il signor Prefetto per l’immediato interessamento alla problematica e proseguiamo nell’azione intrapresa con l’obiettivo di dare alle nostre zone un ospedale dotato delle strutture e reparti necessari per sollevare i cittadini da incombenze enormi in caso di emergenza.”.